غرفة سوهاج التجارية تطالب بإرجاء تحصيل فواتير المحلات

قال خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن هناك متابعة مستمرة للاسواق لتنظيم الاسعار ومنع الاحتكار.وأضاف أبو الوفا، في تصريحات لـ"الدستور"، أن النواقص موجودة في سوهاج بوفرة، وهناك تعاون بين الغرفة التجارية والقوات المسلحة، كما أن محافظة سوهاج من المحافظات الخالية من الفيروس ولكننا على أتم الاستعدادات بتوزيع الكمامات والجوانتيات باستمرار، وتم تقليل ساعات العمل لمدة 4 ساعات بالغرفة التجارية.وتابع أبو الوفا، أن هناك دراسة اقتصادية تعمل عليها الغرفة لعدم رفع الأسعار، كما طالبنا بإرجاء تحصيل الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء للمحلات التجارية تزامنا مع غلق الكثير من المطاعم في الوقت الحالي، وكساد في الاسواق، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد أي مشاكل في السلع الغذائية.