كورونا يقلل عدد ساعات العمل بالغرفة التجارية في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، إنه وفقًا لقرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رقم 24 الصادر في 25 من مارس الجاري لمساندة الدولة في تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذًا للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا بحزمة الاجراءات الاحترازية تم تقليص ساعات العمل بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهر، كما تقرر إعفاء موظفي الغرفة المقيمين خارج نطاق الإسماعيلية من الحضور لمقر الغرفة اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القرار متي كانت طبيعة عملهم تسنح بذلك.وأكد عثمان -في تصريحات صحفية- ضرورة الالتزام بقرارات الحظر لضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أهمية أن يكون شراء السلع على قدر الاحتياج وعدم التكالب على شراء أي سلعة لضمان استقرار السوق وهو ما قد يؤثر على العرض والطلب ويؤدي إلى زيادة اسعار السلع بالأسواق، خاصة والدولة حريصة على توفير كل السلع.وأشار إلى أن غرفة الإسماعيلية تبنت من الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا حملة توعية تحت شعار "اشتري على قد احتياجك"، مع توزيع ملصقات على المحلات والشركات والأماكن الحكومية داخل محافظة الإسماعيلية تتضمن الإرشادات الهامة في التعامل مع كورونا وطرق الوقاية.