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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمينة العامة لمجلس أوروبا تخشى تزايد العنف المنزلي خلال الحجر

السبت 28/مارس/2020 - 10:34 ص
مجلس أوروبا
مجلس أوروبا
وكالات
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حذرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، من تزايد العنف المنزلي خلال فترة تقييد التجول على خلفية مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت بوريتش في تصريحات صحفية، إن تقارير من الدول الأعضاء في المجلس أظهرت خلال الأسابيع الماضية أن هناك أطفالا ونساء في المنازل معرضون حاليا لخطورة مرتفعة من سوء المعاملة، مضيفة أنه إلى جانب ارتفاع خطورة العنف، قد تتضرر النساء اقتصاديا على نحو بالغ جراء تداعيات جائحة كورونا، ما يهدد استقلالهن المالي.

وذكرت بوريتش أن تقارير من فرنسا أظهرت عدم تمكن كثير من النساء من الاتصال بمراكز الطوارئ بسبب القيود المفروضة في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن عدد المكالمات عبر أرقام الإغاثة التليفونية تراجع بمقدار أربع مرات تقريبا، في حين ارتفع عدد الرسائل الفورية على الإنترنت لمنظمات الإغاثة المختصة بمكافحة العنف المنزلي في كافة أنحاء أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا له، يعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس، والبالغ عددها 47 دولة.

وينتمي إلى المجلس، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، سويسرا ووروسيا وتركيا وأوكرانيا وأذربيجان.

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