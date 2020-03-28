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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:34 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني أمس.

وذكرت وكالة شينخوا، أن لجنة الصحة الوطنية تلقت تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني جميعها كانت وافدة من الخارج، مشيرة إلى أنه من هذه الحالات الوافدة تم تسجيل ( 17 في شانغهاي - 11 في مقاطعة قوانجدونج - 6 في مقاطعة فوجيان - 5 في بلدية تيانجين - 4 في مقاطعة تشجيانغ - 3 في كل من بكين - مقاطعة لياونينج - "2 في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة جيلين وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج") لتصل حالات الإصابة الوافدة المسجلة إلى 649 حتى نهاية أمس.

وبينت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة و29 حالة جديدة مشتبه بإصابتها في البر الرئيسي الصيني فيما كانت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي وخرج 383 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وانخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 113 إلى 921.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني منذ ظهور الفيروس بلغ 81394 بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و74971 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض فيما لا يزال هناك 184 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وتم تسجيل 518 حالة إصابة مؤكدة بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و34 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و267 حالة إصابة بينها حالتا وفاة في تايوان وخرج ما إجماليه 111 مريضا من المستشفيات في هونج كونج و10 في ماكاو و30 في تايوان وذلك بعد تماثلهم للشفاء.

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