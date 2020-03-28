تجديد حبس متهمين بتجارة المخدرات في الوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أقراص مخدرة في الوراق، والاتجار بها.وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم وكرا للاتجار في المواد المخدرة.وعلى الفور تم عمل التحريات التي تبين من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 200 قرص مخدر وكمية من الحشيش، ومبلغ مالي.وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم.