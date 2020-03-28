نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف

صرح عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي أسعد المرشدي، بأن 50 بالمئة من نواب الكتل الشيعية في البرلمان العراقي ليست لديهم اعتراضات على تكليف المرشح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة.ورجح النائب المرشدي، لصحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم السبت، أن "تـكون التشكيلة الـوزاريـة جـاهـزة للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين".وأوضح أن رئيس الوزراء المكلف يناقش حاليا مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل حكومة تحظى بإجماع الشارع العراقي.وكان رئيس الوزراء المكلف قد أجرى سلسلة اتصالات مع القوى العراقية وسفراء الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي، وعدد من الدول العربية في اطار التمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة.