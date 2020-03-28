مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)
السبت 28/مارس/2020 - 10:25 ص
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، تقريرًا مصورًا عن السيدة رئيسة فرغلي، إحدى المتعافيات من الإصابة بفيروس كورونا، والبالغة من العمر 72 عامًا، ومن محافظة أسيوط.
وقالت رئيسة فرغلي - خلال التقرير- "روحت المستشفى، وعملوا أشعة، والأطباء محترمين ومفيش حد زيهم، كان في أكل وشرب ونظافة بالمستشفى".
وأضافت إحدى المتعافيات من الإصابة بفيروس كورونا: "فرحانة إني خفيت، وأهلي قابلوني بالزغاريد".
وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، أعلنت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.
وقالت رئيسة فرغلي - خلال التقرير- "روحت المستشفى، وعملوا أشعة، والأطباء محترمين ومفيش حد زيهم، كان في أكل وشرب ونظافة بالمستشفى".
وأضافت إحدى المتعافيات من الإصابة بفيروس كورونا: "فرحانة إني خفيت، وأهلي قابلوني بالزغاريد".
وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، أعلنت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.