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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المكسيك يحث الناس على البقاء في منازلهم لاحتواء العدوى

السبت 28/مارس/2020 - 10:25 ص
رئيس المكسيك
رئيس المكسيك
وكالات
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حث رئيس المكسيك، المواطنين، على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة، في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب "علينا البقاء في منازلنا، يجب الحفاظ على تباعد صحي"، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفشٍ كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك 717 حتى أمس الجمعة بزيادة 132 حالة عن اليوم السابق الذي سجل 585، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن جراء المرض 12 حالة.

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