الجمارك تحدد الـ18 صنفًًا الموقوف تصديرها

أصدرت مصلحة الجمارك منشورا توضيحيا حمل رقم 7 لسنة 2020، بشأن قائمة الأصناف الموقوف تصديرها بموجب صورة قرارى وزيرة التجارة والصناعة رقمى 186 و187 لسنة 2020.ويقضي القراران، بوقف تصدير كل 18 نوعا من المستلزمات الطبية، تشمل الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية (أقنعة الوجه - كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى.