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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

204 مصابين بكورونا في كازاخستان و372 بأرمينيا.. وأول وفاة بالأردن

السبت 28/مارس/2020 - 10:14 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كازاخستان ليصل إلى 204 وأوزبكستان 104 حالات وأرمينيا 327 حالة إصابة، في حين سجلت الأردن أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ففي الأردن، قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما، كانت تعاني قبل إصابتها بالفيروس من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة.

وفي أوزباكستان، أفادت وزارة الصحة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - بتسجيل 16 إصابة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 104 إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وفي كازاخستان، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 204 حالات، بعد رصد 11 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، في حين سجلت وفاة واحدة في البلاد بفيروس كورونا حتى الآن.

وفي أرمينيا، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الإصابات إلى 372 بعد أن كانت الحصيلة السابقة 329 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وفي جورجيا المجاورة، أعلن مساء أمس الجمعة عن تسجيل 83 إصابة بزيادة 14 حالة، أما في أذربيجان فرصدت 43 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 165، إضافة إلى 3 وفيات.

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