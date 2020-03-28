عرض أولى حلقات «هزر فزر» لـ هنا الزاهد الليلة

تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير الحلقات الأخيرة من أولى تجاربها البرامجية والذي يحمل اسم "هزر فزر"، حيث تصور هنا بالتزامن مع عرض أولى حلقات البرنامج اليوم على شاشة "Cbc".وتنتظر هنا بشغف ردود الأفعال حول البرنامج، والذي من المقرر أن تنطلق أولى حلقاته اليوم على شاشة "CBC"، ويُذاع البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام العاشرة مساءً.ويعتمد البرنامج على المسابقات مع الطابع الكوميدي، وتستضيف فيه هنا عددًا من نجوم الفن في كل حلقة، وصورت هنا عددًا من الحلقات مع ​علي ربيع​ ومصطفي خاطر​، ​مي سليم​ و​ميس حمدان​ و​دانا حمدان​، و​وفاء عامر​ وأيتن عامر، وحنان مطاوع وطارق الإبياري، إضافة إلى ظهور عدد آخر سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.وينقسم المشاهير الضيوف في الحلقات إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة، من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب عن سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.