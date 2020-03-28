«عين على الصومال».. قطر تنشئ ثاني أكبر سفارة في مقديشيو

يبدو أن حلم السيطرة القطري التركي على موارد ونفط الصومال لن يتوقف، فبعد أن استنكر عدد من السياسيين الصوماليين دعم كلا من أنقرة والدوحة للجماعات المسلحة الإرهابية في الصومال، وبعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ينوي التنقيب في غاز الصومال، أعلنت الحكومة القطرية عن افتتاح سفارة لها في الصومال على أن تكون السفارة الأجنبية الأكبر بعد سفارة تركيا، وفقا لما نقله موقعا "ذا يونيون جورنال" و"ميدل إيست مونيتور".وقال مدير التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة الإعلام في الصومال، عبد الرحمن أحمد، على حسابه على موقع "تويتر": "سوف تقوم قطر ببناء سفارة جديدة في مقديشو، على أن تكون ثاني أكبر سفارة في الصومال بعد سفارة تركيا".وكانت قطر قد بدأت في عام 2019، عن طريق الصندوق القطري للتنمية في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام في الصومال، حيث ساهمت بأسطول من 68 شاحنة مدرعة في عام 2014، وعالجت حالات الطوارئ الانسانية حتى الشهر الماضي.وبالمثل، بدأت قطر بالفعل في تطوير ميناء جديد في هوبيو على شاطئ البحر الأحمر، وهو استثمار مالي تكتيكي محتمل في موقع بشرق إفريقيا.