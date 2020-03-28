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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات تعقيم وتطهير أحياء سفاجا لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:03 ص
حملات تعقيم وتطهير
حملات تعقيم وتطهير
كتب- علي عواد
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قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن حملات التطهير ستستمر خلال الفترة المسائية عقب غلق المحال العامة من الساعة الخامسة مساء، حيث تم التنبيه على المسئولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصًا على سلامتهم.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن حملات التعقيم المسائية شملت منطقة العرايشي والنيابة، كما تمكنت شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة بالتعاون مع إدارات البيئة والنظافة تطهير عمارات مبارك، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم في تعقيم الوحدات السكانية حتى الدور الأخير لكل وحدة والأبواب والسلالم ومحيط كل وحدة والتى بلغت 16 وحدة.

وأضافت المغربي أن ستكون هناك حملة المكبرة مساء اليوم السبت، بالتعاون مع المجتمع المدني وشبابا الأحزاب السياسية ولإدارة الصحية وشركة المياه والقاعدة البحريه وشركه الكهرباء والشئون الاجتماعيةوالجمعيات الخيرية وإدارة الشباب والدفاع الشعبي وشباب متطوع أسفرت عن تطهير منطقة تقسيم الجراد والقضاة وما حولها والشارع الخلفي لمجلس المدينة والبلوكات بالكيلو ٣ والكيلو ٥ ومنطقة زرزارة وسفاجا البلد ومنطقة تقسيم الشيماء والتلفزيون، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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