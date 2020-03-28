ماكرون لصحف إيطالية: نحن هنا لدعمكم.. لا أريد أوروبا أنانية

حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مغازلة إيطاليا بعد فترة من الابتعاد عن المشهد وسط صراع روما لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد حيث أصبحت البؤرة الرئيسية في أوروبا، وحاول ماكرون تقديم نوع من أنواع الدعم المعنوي للإيطاليين بعمل حوارات مع صحف إيطالية رائدة منها صحيفة "لاريبوبليكا "و"كورير ديلا سيرا" و"لا ستامبا".وقال ماكرون " إن فرنسا موجودة لتقديم المساعدة، وإنه يتعين على الإيطاليين الحذر من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا لمكافحة فيروس كورونا" مضيفا أن "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا".ودعا ماكرون كذلك إلى تضامن أقوى في الميزانية في أوروبا.وأكد ماكرون أن هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا ولكن لا يوجد أحد يذكر أن فرنسا وألمانيا وفرا مليوني كمامة وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.وتابع ماكرون: "هذا ليس كافيا لكن هذه مجرد بداية ويجب ألا نستغرق في الاستماع إلى ما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".وقال ماكرون: "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".وسعت إيطاليا بدلا من ذلك للحصول على المساعدة من الصين، التي أرسلت طائرة محملة بالكمامات وأجهزة التنفس الصناعي عليها لواصق تحمل عبارة "هيا إيطاليا" وعلما الصين وإيطاليا.