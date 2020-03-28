نائب مدير «حميات دمياط»: الأسواق بها مستلزمات طبية مغشوشة

أعلن الدكتور عماد بلح، نائب مدير مستشفى الحميات بدمياط، عن وجود كميات كبيرة من الواقيات الشخصية غير المطابقة للمواصفات، سواء جوانتيات أو ماسكات أو كحول مغشوش أو كلور مخفف، وتكمن خطورة هذه الواقيات الشخصية المغشوشة أنها تعطي أمانا كاذبا للأفراد العاديين والأطقم الطبية؛ مما قد يؤدي إلى كارثة عاجلة.وطالب "بلح" رجال الأعمال والنواب ورجال المجتمع المدني الذين يقومون بإرسال تبرعات عينية من هذه الواقيات الشخصية إلى المستشفيات بالتنسيق مع لجان الفحص الفني بالمستشفيات أو مديرية الشئون الصحية للتأكد من مطابقة تلك الواقيات للمواصفات أو التفضل بإرسال عينات من الأصناف لفحصها قبل الشروع في الشراء بكميات كبيرة وذلك لتتحقق الفائدة المرجوة من التبرع.يذكر أن مباحث التموين بدمياط، تمكنت من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة داخل أحد المصانع غير المرخصة بدمياط، حيث تم ضبط 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي.