رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب مدير «حميات دمياط»: الأسواق بها مستلزمات طبية مغشوشة

السبت 28/مارس/2020 - 10:00 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
حسام فهمي
طباعة
أعلن الدكتور عماد بلح، نائب مدير مستشفى الحميات بدمياط، عن وجود كميات كبيرة من الواقيات الشخصية غير المطابقة للمواصفات، سواء جوانتيات أو ماسكات أو كحول مغشوش أو كلور مخفف، وتكمن خطورة هذه الواقيات الشخصية المغشوشة أنها تعطي أمانا كاذبا للأفراد العاديين والأطقم الطبية؛ مما قد يؤدي إلى كارثة عاجلة.

وطالب "بلح" رجال الأعمال والنواب ورجال المجتمع المدني الذين يقومون بإرسال تبرعات عينية من هذه الواقيات الشخصية إلى المستشفيات بالتنسيق مع لجان الفحص الفني بالمستشفيات أو مديرية الشئون الصحية للتأكد من مطابقة تلك الواقيات للمواصفات أو التفضل بإرسال عينات من الأصناف لفحصها قبل الشروع في الشراء بكميات كبيرة وذلك لتتحقق الفائدة المرجوة من التبرع.

يذكر أن مباحث التموين بدمياط، تمكنت من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة داخل أحد المصانع غير المرخصة بدمياط، حيث تم ضبط 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي.

موضوعات متعلقة

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

وفاة 354 وإصابة 18 ألفًا بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول