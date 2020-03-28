مجلة ترصد رحلة تركيا إلى الإسلام السياسي في عهد أردوغان

قالت مجلة واشنطن إجزامينر الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قاد تركيا في رحلة صعبة من الاعتدال إلى منحنى خطير من الإسلام السياسي، فعندما حقق حزب أردوغان العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية التركية في نوفمبر 2002، مما مكن حزبًا إسلاميًا لأول مرة في التاريخ التركي الحديث من الحكم، وعد أردوغان أن الاعتدال سيظل حامي جميع المعتقدات والأديان، قائلا: "نحن الضامنون لهذا الاعتدال، وستثبت إدارتنا ذلك بوضوح".ومع ذلك، كان هناك اختلاف حاد بين ما قاله للدبلوماسيين وجدول الأعمال الذي قام به ببطء، حيث استبدل التكنوقراط بالإسلاميين في القطاع المالي ومراجعة الحسابات، ولجأ إلى إدخال الدين في التعليم، وغير اتجاه السياسة الخارجية لتركيا بشكل أساسي.وبدأ في استهداف الصحافة التركية الحرة المعارضة، وكان يمكن للصحافة الحرة أن تكون بمثابة الوسيلة التي تحقق وتوازن الحكم في تركيا، ولكن أردوغان قام بقمع الاصوات المعارضة في تركيا.وتابع مايكل روبين كاتب المقال في المجلة الأمريكية وباحث مقيم في معهد إنتربرايز ومسؤول سابق في البنتاجون: لقد أصبح الصحفيون الأتراك المعارضين خائفين بشكل متزايد بعد نشرهم عدد من القصص الإخبارية التي لم تلق قبولا من أردوغان، في حين سعى صحفيون آخرون إلى خيانة مهنتهم، وبدلًا من ذلك طلبوا المساعدة من زعيم تركيا عن طريق تضخيم القصص التي أراد روايتها أو الحجج التي يريدها بصرف النظر عن حقيقتها.وأشارت المجلة الأمريكية إلى واحد من رجال أردوغان الصحفيين وهو الصحفي التركي جنكيز شاندار، الذي نشر مقالا في صحيفة الجارديان البريطانية يوم 28 مارس من عام 2011، واصفا بأن أردوغان كان له الحق في اعتقال الصحفيين لأنهم كانوا يعملون وفق مخطط ومؤامرة للإطاحة بالحكومة المدنية نافيا أن تكون تركيا دولة بوليسية.