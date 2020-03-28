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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استثناء محلات الجزارة من الغلق يومي الجمعة والسبت بالبحر الأحمر

السبت 28/مارس/2020 - 08:58 ص
محلات جزارة
محلات جزارة
كتب- علي عواد
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فتحت محلات الجزارة بمحافظة البحر الأحمر، أبوابها أمام المواطنين، اليوم السبت، وذلك بعد حصولها على الموافقة باستثنائها من قرار غلق المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت، بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقال دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية له، إن محلات الجزارة بمدن البحر الأحمر حصلت على موافقة الجهات المختصة بالاستثناء من قرار الإغلاق، بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أن فتح المجازر بمدن البحر الأحمر منذ الصباح يتم تحت إشراف إدارات الطب البيطري، لافتا إلى استمرار فتح المجازر لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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