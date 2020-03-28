اليوم.. صلاة من أجل العالم تطلقها الكنيسة الكاثوليكية

أطلقت الكنيسة الكاثوليكية بمصر مبادرة صلاة، اليوم السبت، من أجل مصر والعالم من أجل أن يحمي الله من وباء كورونا.وقالت الكنيسة الكاثوليكية شارك معنا في الصلاة مسيحي أو مسلم فالكل يتضرع ويطلب من الله الرحمة وأن يمحي عنا هذا الوباء.وكان قد ترأس أمس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الصلاة ليرفع الله عن العالم وباء كورونا، ونُقل الصليب العجائبي من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس.وقصة الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما حسب التقليد الكنسي والتاريخ، أنه صليب عجائبي حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذي حدث بإيطاليا عام 1522.