البابا فى رسالته الصباحية: الله قادر أن يرفع الأزمة عن العالم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليس لنا يارب سواك وليس لنا مانعتمد عليه إلا أنت، قاصدًا فيروس كورونا الذي يضرب دول العالم.وأضاف عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عالمين انك القادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه الأزمة عن العالم كله.ويوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة يومية عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعنوان "كيرياليسون.. ارحمنا يالله".واتخذت عددا من الكنائس بمصر والعالم إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمدة أسبوعين تزامنًا مع مواجهة الدولة للفيروس.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان له: "تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات)".