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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

السبت 28/مارس/2020 - 07:27 ص
جائزة «ابن خصيب»
جائزة «ابن خصيب» الثقافية
آلاء حسن
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أعلنت إدارة جائزة «ابن خصيب» الثقافية، من خلال صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أسماء الفائزين، في دورتها الأولى، والمخصصة لشباب المبدعين من صعيد مصر، في الشعر، والقصة القصيرة، والنقد.

ووفق البيان فإنه تم فتح باب استقبال المشاركات في أكتوبر 2019، وحتى 31 ديسمبر 2019. حيث شهدت المشاركات في الدورة الأولى إقبالًا لافتًا.

وبلغت المشاركات في فرع شعر الفصحى: 36 مشاركة، وفي فرع شعر العامية: 31 مشاركة، وفي فرع القصة القصيرة: 28 مشاركة، أما في فرع المقال النقدي: 6 مشاركات فقط، ليصبح إجمالي الأعمال المُقدمة (101)، من غالبية محافظات الصعيد، من الجيزة حتى أسوان.

وصرحت إدارة جائزة «ابن خصيب» الثقافية، بأن دار «روافد» للنشر والتوزيع ستتولى إصدار كتاب يضم الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال، في مبادرة تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين في صعيد مصر.

وأوضح البيان أن، لجان التحكيم قد ضمت عددًا من أبرز المبدعين والنقاد من أجيال مختلفة، بما يتوافق مع حرص الجائزة على إشراك الشباب في عمليات التحكيم، وضمت لجنة تحكيم شعر الفصحى: الشاعر أسامة الحداد، الشاعر عبد الرحمن مقلد، والدكتورة ناهد رحيل، بينما تكونت لجنة تحكيم شعر العامية من: الشاعر والناقد محمود الحلواني، الشاعر وائل فتحي، الشاعر عبد الله صبري، فيما شارك في تحكيم القصة القصيرة: الروائي والمترجم محمد عبد النبي، والقاص والروائي حسن عبد الموجود، بينما قامت بأعمال تحكيم فرع المقال النقدي: الدكتورة هدى عطية.

وجائزة ابن خصيب يديرها الأديب محمد عبد المنعم زهران، ويضم مجلس أمنائها كلًا من: الشاعرة شيرين عبد العزيز، والقاص محمد علام، والشاعر الضوي محمد، والناقد محمد عبد المريد، والشاعر جعفر حمدي.

الفائزون في الدورة الأولى من جائزة ابن خصيب:

شعر الفصحى:
المركز الأول: كرم عز الدين ربيع محمد- أسيوط.
المركز الثاني: عبد الحافظ يس محمد رضوان- سوهاج.
المركز الثالث: محمد أحمد خالد أحمد- الأقصر.

شعر العامية:
المركز الأول: عبد الرحمن محمد علي بخيت- المنيا.
المركز الثاني: إسلام رمضان شعبان علي- الجيزة.
المركز الثالث: إسلام عاشور محمد حسن- الوادي الجديد.

القصة القصيرة:
المركز الأول: عبد الله عادل علي منصور- الجيزة.
المركز الثاني: عمرو عاطف رمضان عثمان- أسوان.
المركز الثالث: حسن عبد الحميد حجاج أبو السعود- قنا.


المقال النقدي:
المركز الأول: مروة عمر عبد العزيز إبراهيم- المنيا
المركز الثاني: أسماء خليل محمد محمد- الأقصر
المركز الثالث: حجب.

«ابن خصيب» جائزة سنوية أطلقها «منتدى ابن خصيب الثقافي» في المنيا، تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية والنقدية لدى شباب الصعيد، إيمانًا من المنتدى بأهمية تشجيع الكتابات الأدبية الواعدة للشباب، ودعم مواهبهم بما تستحقه من اهتمام إعلامي ونقدي، ومنح المبدع الشاب القوة الدافعة لاستكمال مشروعه الإبداعي، إلى جانب تنظيم الورش الأدبية والإبداعية الدورية.

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