«ألوان» توزع 150 شنطة غذائية على المتضررين من كورونا بكفر الشيخ (صور)

"لا نجمع تبرعات ولا ننتمي لأحزاب ولا لجماعات نحن شباب نحب مصر".. هكذا انطلقت مبادرة "ألوان" بمحافظة كفر الشيخ وتحديدا في مدن فوه ودسوق ومطوبس، عام 2014، لاستيعاب طاقات الشباب بأفكار جديدة ومختلفة، واستغلالها بشكل إيجابي في تنمية المجتمع ومساعدة المحتاجين أينما وجدوا، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي لاستيعاب طاقات الشباب.وأكد أحمد الديب، أحد مؤسسي المبادرة، أن فكرة إنشاء المبادرة، جاءت من تراجع دور المجتمع المدني، وهو ما تسبب في إحجام الشباب عن المشاركة المجتمعية، ومن هنا أردنا جمع الشباب وتفريغ طاقاته في أنشطة مختلفة قريبة من أفكارهم، ولا سيما دمجهم في العمل المجتمعي كمساعدة الغير قادرين والمرضى، وكذلك المشاركة في حملات التوعية ضد الأمراض المختلفة كفيروس سي وسرطان الثدي وغيره.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المبادرة بدأت بـ 10 متطوعين حتي وصلت إلى 75 متطوعا من كلا الجنسين، وتتراوح أعمارهم من 13 عاما حتى 35 عاما، ويقوم كل عضو بالمبادرة بدفع مبلغ قيمته 20 جنيها كحد أدنى بصفة شهرية، للمساعدة في تنفيذ خطة الفريق، حيث تم توزيع 150 شنطة غذائية للأسر التي تضررت من أزمة فيروس " كورونا المستجد"، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع 500 شنطة غذائية أخرى أيضا للمتضررين من كورونا، وكذلك غير القادرين المسجلين لدينا.وأوضح أحمد الديب، أن أعضاء الفريق أطلقوا مبادرة "خليك في البيت" لتوعية المواطنين لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية في هذا الصدد، لكي يحافظوا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مناشدين الأجهزة المختلفة بتسهيل مهامهم لقيامهم بدورهم على أكمل وجه.وتابع الديب: أن المبادرة أيضا تقدم الدعم النفسي الكامل لطلاب الثانوية العامة، بهدف رفع معنوياتهم وتحسين حالتهم النفسية وإزالة الضغوطات، ومساعدتهم في استذكار دروسهم.