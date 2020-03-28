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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28-3-2020

السبت 28/مارس/2020 - 07:58 ص
أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28-3-2020
عبدالهادي أبوطالب
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انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 706 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 807 جنيهات، وسجل عيار «18» نحو 605 جنيهات، وبلغ عيار «14» سعر 471 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 5648 جنيهًا.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة. 

وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 28-3- 2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 807 جنيهات 
عيار 22: 740 جنيهًا
عيار 21: 706 جنيهات
عيار 18: 605 جنيهًا
عيار 14: 471 جنيهًا
عيار 12: 403 جنيهات 
الأونصة: 25093 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5648 جنيهًا
كيلوالذهب: 806857 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 823.82 جنيه
عيار 22: 755.17 جنيه
عيار 21: 720.86 جنيه
عيار 18: 617.88 جنيه
عيار 14: 480.56 جنيه
عيار 12: 411.91 جنيه
عيار 9: 308.93 جنيه
أوقية الذهب: 25621 جنيهًا
جنيه الذهب: 5767 جنيهًا
كيلو الذهب: 823821 جنيهًا

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