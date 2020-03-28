أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28-3-2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 706 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 807 جنيهات، وسجل عيار «18» نحو 605 جنيهات، وبلغ عيار «14» سعر 471 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 5648 جنيهًا.





ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.





وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 28-3- 2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.





أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 807 جنيهات

عيار 22: 740 جنيهًا

عيار 21: 706 جنيهات

عيار 18: 605 جنيهًا

عيار 14: 471 جنيهًا

عيار 12: 403 جنيهات

الأونصة: 25093 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5648 جنيهًا

كيلوالذهب: 806857 جنيهًا





أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 823.82 جنيه

عيار 22: 755.17 جنيه

عيار 21: 720.86 جنيه

عيار 18: 617.88 جنيه

عيار 14: 480.56 جنيه

عيار 12: 411.91 جنيه

عيار 9: 308.93 جنيه

أوقية الذهب: 25621 جنيهًا

جنيه الذهب: 5767 جنيهًا