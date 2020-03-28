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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والكبرى بالقاهرة 22 درجة

السبت 28/مارس/2020 - 07:25 ص
طقس اليوم لطيف نهارًا
طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض آخر في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، و الرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا بارد ليلًا ، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 10 والعظمى 20

سيوة الصغرى 12 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

السويس الصغرى 13 والعظمى 24

العريش الصغرى 12 والعظمى 20 

رفح الصغرى 12 والعظمى 19

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 22

نخل الصغرى 11 والعظمى 22 

نويبع الصغرى 17 والعظمى 24 

طابا الصغرى 14 والعظمى 22 

كاترين الصغرى 08 والعظمى 19

الطور الصغرى 17 والعظمى 25 

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 26

مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 13 والعظمى 23

بني سويف الصغرى 13 والعظمى 23

المنيا الصغرى 14 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 24

سوهاج الصغرى 15 والعظمى 26

قنا الصغرى 16 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 30 

أسوان الصغرى 18 والعظمى 31 

أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 30 

الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 29 

حلايب الصغرى 18 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 28

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