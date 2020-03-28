مستشار ترامب يكشف سر ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا فى أمريكا

قال الدكتور جابرييل صوما، المستشار السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العاطلين عن العمل يتقاضون من الحكومة الأمريكية كل شهر مبلغًا، سوف يتضاعف خلال الأيام المقبلة؛ بسبب فيروس كورونا.





وأضاف «صوما»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز«، أمس الجمعة، أن الحكومة الأمريكية تدفع المرتبات للموظفين بدلًا من شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك سيستمر لمدة شهرين.



