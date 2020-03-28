«الأوقاف» ترصد المساجد المخالفة لقرار تعليق الصلاة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن أمس كان أول جمعة تمر على مصر بدون خطبة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد.وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن عزائنا الوحيد في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد هو أن نتمسك بحبل الله جميعًا وندعو الله عز وجل أن يرفع عنا الغمة، لافتًا إلى أنه يحيي جماهير الشعب المصري التي استجابت للحظر وتعليق الصلاة وخطبة الجمعة بالمساجد.وأوضح الشيخ جابر طايع، أنه كان هناك 6 مخالفات ممن خالفوا قرار تعليق الصلاة بالمساجد ومن أبرز تلك المخالفات كان لأستاذ جامعي بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف خالف القرار وألقي خطبة الجمعة في الشارع جامعًا عددًا من المواطنين حوله ضاربًا لقرار الدولة عرض الحائط، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وهيئة كبار علماء الازهر هم من قالوا يجوز الغاء صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة في المساجد؛ تخوفًا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.