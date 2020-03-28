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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

السبت 28/مارس/2020 - 03:28 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الرابط الخاص بأكواد الطلاب بجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثني الثانوي.

وأكدت الوزارة أن طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية المختلفة يستطيعون الاستعلام عن الأكواد الخاصة بهم، حيث يستطيع الطالب التعرف على الكود الخاص به والتواصل مع المعلمين في عملية التعليم عن بعد وتقديم الأبحاث، من خلال الدخول على الرابط التالي: «http:studea.emis.gov.eg».

وأوضحت«التعليم»، أن عملية التعلم عن بعد مستمرة مع جميع الطلاب في مختلف المراحل حتى منتصف شهر أبريل القادم، وأن موضوع البحث سوف يكون في المناهج التي قام بدراستها الطالب حتى 15 مارس فقط، وسوف يتم عمل بحث في كل مادة دراسية مقررة على الطالب خلال الفصل الدراسي.

خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب فهي على النحو التالي:
1- انقر على رابط الموقع «http:studea.emis.gov.eg».
2- قم بإدخال الرقم القومي لطالب في الخانة التي تظهر أمامك.
3- قم بإدخال تاريخ ميلادك في الخانة اللازمة.
4- قم باختيار محافظة الميلاد.
5- اختار النوع «ذكر- انثى».
6- إضغط تسجيل الدخول.

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