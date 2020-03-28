أستاذ بجامعة هارفارد: 81 ٪ من مصابى كورونا لا تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور أسامة حمدي مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، إن فيروس كورونا أكثر سرعة في الانتشار من أي فيروس آخر، لافتًا إلى أنه ليس قاتلًا.وأضاف حمدي، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، مع الإعلامي أحمد فايق، أن 81% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تكون خفيفة، وعدد قليل يحتاج إلى مستشفيات لصعوبة التنفس، وعدد أقل يحتاج إلى عناية مركزة.وتابع: "نستهدف عدم انتشار العدوى بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة"، لافتًا إلى أن فترة الـ14 يوم جيدة ولكن ربما لا تكون كافية، وقد تصل إلى شهرين لمنع انتشار الفيروس.