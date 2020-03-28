مصرى متعافى من كورونا بإيطاليا يكشف رحلة علاجه

روى شوكت نصر، مصري مقيم بإيطاليا، معانته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ورحلة علاجه للتغلب على المرض، مشيرًا إلى أنه أصيب بالفيروس مع زوجته ولكن أولاده الخمسة بصحة جيدة.وقال «نصر»، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، إن بداية الأمر شعر بارتفاع في درجة الحرارة، موضحًا أن درجة حرارته بلغت 41 درجة، ولذلك خضع مع زوجته للكشف الطبي.وأضاف: «لم استطع معرفة كيف تم إصابتي بهذا الفيروس، ومن خلال تجربتي أقول إن الأفضل أن نجلس في بيوتنا ولا نخرج إلا للضرورة القصوى»، مشيرًا إلى أنه تعافى من المرض ولكن زوجته مازالت تتلقى العلاج، وهما الآن في العزل المنزلي.واستطرد: «الحمد الله أولادي الخمسة لم يصابوا بالفيروس، والآن أنا وزوجتي في المنزل، هي في غرفة وأنا في غرفة أخرى، وأولادي معزولين عنا».وتابع: «الإيطاليون مصابون بحالة من الاحباط الشديد، والجثث تبقى أسابيع لكي تدفن»، معقبًا: «الواحد بيدفن من غير ما يتغسل ولا يتصلى عليه».وناشد المصريين اتباع تعليمات الحكومة والحذر من الفيروس؛ لأنه أمر خطير للغاية، متابعًا: «من يتعافى من الفيروس القاتل لا يتعرض للإصابة به مرة أخرى».