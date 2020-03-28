الغضبان: المواطن غالي جدًا عند الدولة وأهم شئ لديها

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المواطن غال جدا عند الدولة وأهم شىء لديها.وناشد المحافظ أهالي بورسعيد، خلال كلمته لهم عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك، بالالتزام وتوعية بعضهم البعض كون أن المسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات التي تؤمن المواطن وتطالبه في نفس الوقت باتخاذ عدة إجراءات أخرى تؤمنه ومنها البعد عن الزحام وتخفيف الحركة والانتقال، ومنع الاختلاط، فضلا عن أنه في حالة ظهور أي أعراض يجب التوجه إلى أقرب مستشفى.وأضاف محافظ بورسعيد: "أن تلك الإجراءات يجب أن يعي المواطن أنها تأتي لحماية نفسه وأسرته وجيرانه وأقاربه وأهل محافظته وشعب مصر بأكمله، وجميع هؤلاء غاليين عند المواطن، وفي نفس الوقت المواطن غال جدا عند الدولة كونه أهم شىء لديها".