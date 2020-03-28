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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان: المواطن غالي جدًا عند الدولة وأهم شئ لديها

السبت 28/مارس/2020 - 01:29 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المواطن غال جدا عند الدولة وأهم شىء لديها.

وناشد المحافظ أهالي بورسعيد، خلال كلمته لهم عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك، بالالتزام وتوعية بعضهم البعض كون أن المسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات التي تؤمن المواطن وتطالبه في نفس الوقت باتخاذ عدة إجراءات أخرى تؤمنه ومنها البعد عن الزحام وتخفيف الحركة والانتقال، ومنع الاختلاط، فضلا عن أنه في حالة ظهور أي أعراض يجب التوجه إلى أقرب مستشفى.

وأضاف محافظ بورسعيد: "أن تلك الإجراءات يجب أن يعي المواطن أنها تأتي لحماية نفسه وأسرته وجيرانه وأقاربه وأهل محافظته وشعب مصر بأكمله، وجميع هؤلاء غاليين عند المواطن، وفي نفس الوقت المواطن غال جدا عند الدولة كونه أهم شىء لديها".

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