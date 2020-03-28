شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ينعى الفنان الكبير جورج سيدهم

ينعى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان الكبير الراحل جورح سيدهم الذى غيبه الموت اليوم الجمعة ٢٧ مارس عن عمر يناهز ٨٢ عاما.كان لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرف تكريم الراحل جورج سيدهم حامل اسم الدورة الرابعة وخصص له المهرجان ندوة موسعة كما أعد المهرجان له كتابًا خاصًا عن مسيرته المسرحية.يذكر أن، الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يادكتور) و(المتزوجون) و(حب في التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى في الحي الشرقي).