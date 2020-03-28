قرار بغلق منطقة اللسان وشواطئ رأس البر فى دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا اليوم، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهدته المدينة اليوم قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين خلافًا لخطة الدولة لمنع أى تجمعات للحد من إنتشار العدوى حفاظًا على سلامة المواطنين.وأكدت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من غدًا السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالي المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.