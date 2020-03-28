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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول

السبت 28/مارس/2020 - 12:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي ولغاية الآن.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "وبالرغم من التوجيهات المستمرة والتوصيات والإرشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة؛ إلا أن البعض يتعمد خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضافت: "ألقي القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف، وتم تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة".

ودعت القيادة المواطنين في بغداد إلى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية، التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في تطبيق الحظر.

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