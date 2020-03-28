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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يطالب جنرال موتورز وفورد بتصنيع أجهزة تنفس اصطناعى

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" بالبدء بإنتاج أجهزة تنفس اصنطاعي على الفور، وبكميات يحتاجها قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب: "كالعادة يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع "جنرال موتورز"، قالوا إنهم سيعطوننا "بسرعة" 40000 جهاز للتنفس الاصطناعي التي نحتاجها، والآن يقولون إنهم سيسلمون 6000 جهاز فقط في أواخر أبريل، ويريدون أعلى سعر".

وقال ترامب: "يجب أن تفتح "جنرال موتورز" فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف مخاطبا شركة "فورد": "انطلقي في صناعة الأجهزة بسرعة!"

ولاحقا أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن ترامب وقع مرسوما يلزم "جنرال موتورز" بالشروع في تصنيع تلك الأجهزة، استنادا إلى قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1951.

وجاء في البيان: "ينبغي على وزير الصحة استخدام جميع الصلاحيات بموجب القانون لمطالبة "جنرال موتورز" بقبول وتنفيذ وإيلاء الأولوية للعقود أو الطلبات على أجهزة التنفس بكميات يعتبرها الوزير مناسبة".

والقانون الذي قرر ترامب تفعيله يخول الإدارة الأمريكية إجبار القطاع الخاص في الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج السلع وتوفير الإمدادات اللازمة للدفاع الوطني.

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