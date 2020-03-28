تايلاند تغلق المواقع العامة بعد تجاوز إصابات كورونا الـ1100

قررت الحكومة التايلاندية، إغلاق المزيد من المواقع العامة والشركات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية أبريل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مسؤول صحي مطلع، إن تايلاند أعلنت عن 91 إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة، مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض إلى الآن 97.وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: "الوضع الآن ليس معتادا لكنه وضع طوارئ وقد تكون تنقلات الناس أكثر صعوبة، ولذلك فإن الجميع يجب أن يبقوا في المنازل".جدير بالذكر أن سلطات العاصمة بانكوك التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمرت بتمديد الإغلاق الساري في المدينة حتى 30 أبريل.