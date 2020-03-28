أول وفاة بفيروس كورونا فى الأردن

سجل الأردن أول وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 235 شخصًا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، وفاة سيدة تبلغ 83 عاما من العمر.وقال الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة.وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.