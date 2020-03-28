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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: مصر بدأت مبكرًا إجراءات مواجهة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 06:49 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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صرح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، بأن كل الإمكانيات مسخرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة تكثف جهودها تقليل المشاكل الصحية الناتجة عن انتشار الفيروس.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن مصر بدأت مبكرًا فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي حاليًا فى المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس، لافتًا إلى أن أماكن مستشفيات للحجر الصحي يتم اختيارها وفقًا للتوزيع الجغرافي، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة كورونا.

وشدد على أن تطبيق قرار العزل الذاتي للعائدين من العمرة يأتي لمزيد من الحماية، لافتًا إلى أن تفشي كورونا فى بعض دول أوروبا بسبب ضعف نظام المتابعة والترصد.

واختتم قائلًا: "نحن فى حرب عالمية ضد فيروس كورونا وأسلحتنا هى الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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