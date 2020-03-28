رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة مونتريال تعلن حالة الطوارئ بسبب «كورونا»

السبت 28/مارس/2020 - 01:23 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت عمدة مدينة مونتريال الكندية، فاليري بلانت، حالة الطوارئ المحلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بناء على طلب من وكالة الصحة العامة في مقاطعة كيبيك.

ويسمح هذا الإجراء للمدينة باتخاذ القرارات بشكل أسرع؛ لا سيما لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا كالمشردين.

وقالت عمدة مونتريال، إن المدينة ليست في حجر صحي؛ لأن إعلان العزل من اختصاص حكومة المقاطعة، لافتة إلى إنشاء 5 مراكز استقبال مؤقتة للمشردين في غضون أيام قليلة.

ويبلغ عدد المصابين بجائحة «كوفيد-19» في مونتريال 971 حالة مؤكدة، بينما يبلغ العدد في كندا 4633 حالة مؤكدة و53 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل جورج سيدهم

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

«صلى فى الشارع».. الأوقاف تلغى تصريح خطابة لأستاذ بالأزهر

ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول

جابر عصفور ينتهى من كتابه الجديد «دفاعًا عن العقلانية»