ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا فى ألمانيا إلى 48 ألفا ووفاة 315

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 48.300 شخص وفق التسجيل الرسمي في البلاد، وفقا لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.وسجلت ولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة حيث زاد عدد المصابين فيها بالعدوى أكثر من 12 ألف شخص وبلغ عدد الوفايات 60 حالة، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما لا يقل عن 19180 إصابة ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 9729 إصابة بالعدوى.وسجلت ولاية هامبورج أعلى نسبة للإصابة بالمرض بين سكان ولاية بعينها حيث وصلت هذه النسبة إلى 5.95 % من مجموع سكانها البالغ 100 ألف نسمة.وتوفي حتى الآن بمرض سارس-كوف2- الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء ألمانيا أكثر من 315 شخصًا وفقا للبيانات الرسمية.وينشر معهد روبرت كوخ مرة كل يوم أحصاء واحدا للوضع في ألمانيا وأحيانا يتأخر المعهد نسبيا في الإحصاء "بحيث تختلف الأعداد التي تصدر عنه عما تعلنه مصادر أخرى".