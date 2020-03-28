محافظ الإسكندرية يتفقد التزام المواطنين بحظر التجول (صور)

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، جولة تفقدية بعدد من المناطق فى أحياء المحافظة المختلفة، للتأكد من مدي إلتزام المواطنين بقرارات حظر التجول الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وكذا قرارات إغلاق كافة المحال التجارية إغلاقا تامًا على مدار الـ24 ساعة يومي الجمعة والسبت، ومن الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا باقي أيام الأسبوع، فضلًا عن التأكد من التزام غلق جميع المقاهي والكافيتريات والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه غلقًا تامًا لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر.وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من الكردونات الأمنية، مشيدًا بالجهود المبذولة من رجال الأمن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما شدد على عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.