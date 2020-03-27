متحدث التعليم العالى: نعمل بالنظام الإلكترونى قبل كورونا

قال الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم عن بعد في مصر ليست جديدة علينا في الوزارة حيث أن القيادة السياسية انتبهت إليها منذ عامين وتم بالفعل العمل عليها ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولدينا مشروع قومي يتابعه رئيس الجمهورية بنفسه من خلال تقارير مفصلة وأسبوعية، مؤكدًا أن التعليم العالي تعمل علي نظام التعليم الإلكتروني قبل أزمة فيروس كورونا.وأضاف الطيب خلال مداخلته الهاتفية علي قناة dmc، أن الوزارة تستقبل يوميًا تقارير من روؤساء الجامعات المصرية عن مدي فاعلية التعليم عن بعد، وفي جامعة المنصورة تم تدريس ٤٥٥٥ محاضرة بـ٦٨٠ عضو هيئة تدريس، ومليون و٨،. دخول ناجح علي منصات التعليم الإلكتروني بالجامعات وتواصل ٤٥ ألف طالب من خلال هذه المنظومة.وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن في جامعة المنوفية تخطت المقررات التي تم رفعها علي الموقع الالكتروني الي ٩٢٪، وفي جامعة دمياط ٤٧٤٠ محاضرة إلكترونية تم عملهم والتواصل مع أكثر من ٨٦٪ من طلاب الجامعة.