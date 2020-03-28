«الأطباء» تعلق على فوضى وصفات العلاج من كورونا

قال إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه تفاجأ بفوضى كبيرة عن وصفات علاج من فيروس كورونا، من أطباء وغير أطباء.وأكد أمين عام نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجوز نشر بروتوكول علاج، محذرا أي طبيب من النصح بأدوية يتم تناولها لأنه لم يثبت فعالية أي دواء، كما أن ما يحدث هو سحب تلك الأدوية من الصيدليات ما يسبب مشكلة لمرضى الذين يحتاجون لها.وأردف:"ممنوع على أي طبيب يقول مثل هذه الأمور إلا داخل جروبات طبية، للنقاش والبحث، ولا تخرج للعامة"، ولفت إلى أن الأطباء سيحالوا للجنة التأديب بالنقابة.وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق والمحال إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء، لاتهامه بنشر أدوية تعالج بعض الأمراض المزمنة، والتأكيد على إمكانية معالجتها لفيروس كورونا المستجد، قال إنه يحترم نقابة الأطباء، مضيفًا أن هناك سوء تفاهم، سيتم حله قريبًا.