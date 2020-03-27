العربى يدعو المستثمرين لمنح العمال إجازة مدفوعة الأجر

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح أجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد العربي أنه، سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الأجازة بداية من غد السبت في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين، مضيفًا أن الأربعة عشر يومًا القادمة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء.وأشاد، بالإجراءت الإحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة، لافتًا إلى أنه، يجري حاليًا امداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية لتنمية المجتمع للمساهمة في اسكتمال شفاء الحالات المصابة بالفيروس.