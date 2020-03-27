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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يعترض طائرات روسية اخترقت مجاله الجوي

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:39 م
الناتو
الناتو
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اعترضت الطائرات الحربية البلجيكية التابعة لأعمال حلف شمال الأطلسي (الناتو) طائرة عسكرية روسية تحلق بالقرب من المجال الجوي للحلف في منطقة بحر البلطيق.

وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو أوانا لونجيسكو - في بيان أورده الحلف على موقعه الإلكتروني - إنه "بينما تساعد القوات المسلحة التابعة للحلف في إنقاذ الأرواح في المعركة ضد فيروس كورونا فإن قدرة الناتو على إجراء العمليات لم تقوض، فقواتنا لا تزال جاهزة ويستمر عملنا الحاسم في الجو والبحر وعلى جميع الأصعدة الأخرى".

يأتي ذلك بعد أن تعقبت قوات الناتو 7 سفن حربية روسية في بحر الشمال بينما كانت تعبر السفن الروسية القناة الإنجليزية في طريقها بين الشمال الأعلي والبحر المتوسط، وبقيت السفن الروسية في بحر الشمال لعدة أيام.

وفي غضون ذلك تشهد بداية الأسبوع المقبل بداية تدريبات بحرية محدودة بقيادة بريطانيا قبالة الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا، ويشمل تدريب المحاربين نصف السنوي الولايات المتحدة وألمانيا والدنمرك والنرويج ومجموعة الناتو البحرية الدائمة الأولى، ومن المقرر أن سيستمر التدريب من يم غد السبت 28 مارس إلى 10 أبريل 2020.

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