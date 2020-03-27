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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«السياحة والمصايف»: فوجئنا بتجمع المواطنين على شواطئ الإسكندرية في ظاهرة غريبة

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:27 م
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
رباب الأهواني
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قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تفاجئ بخروج الكثير من المصريين على شواطئ الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة رغم التحذيرات والإرشادات التى تتبعها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، ما دفعه للتواصل مع بعض العائلات للوقوف على سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وأضاف "رشاد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "تفاجأنا فى تمام الساعة الخامسة بجماهير كبيرة على الشواطئ والمنظر كان غريب جعلنا نتحدث مع بعضهم للوقوف على ما هو الداعي لهذا السلوك".

وأكد أن محافظ الإسكندرية اتخذ قرارًا على الفور عندما أخطر بهذا السلوك، بإغلاق كافة الشواطئ فى المحافظة، لمنع المواطنين من التجمعات، وتابع: "الدولة لم تقصر فى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس القاتل".

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