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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة تكشف عدد المسحات التي خضعت لاختبار كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:16 م
هالة زايد
هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا، هي من أكثر من 20 ألف مسحة تم أخذها للمخالطين الذين ظهرت عليهم أعراض أو العائدين من السفر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المخالطين لا تجرى لهم مسحات إلا إذا ظهرت عليهم أعراض، وأن الإجراء المتبع هو عزلهم لمدة 14 يوما، ومتابعتهم إذا ظهرت عليهم أعراض يتم أخذ مسحة وتحليلها، وفقا لنصائح وتوجهات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى أن الأدوية المعلن عنها لعلاج فيروس كورونا سواء في فرنسا أو أمريكا، هي ضمن بروتوكول العلاج المصري.
وعن استعداء الأطباء الذين خرجوا على المعاش، قالت وزيرة الصحة، إنها تفضل الاستعانة بالأطباء تح الـ50 حتى لا تعرض حياتهم لخطر.

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