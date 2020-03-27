«تاج الدين» يكشف سبب تفشي كورونا في أوروبا وكيفية محاربته

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين، "إن العالم اليوم في خضم حرب عالمية ضد فيروس كورونا المستجد، وأسلحتنا هي الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتقليل المشاكل الصحية الناتجة عن انتشار الفيروس.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية "دي إم سي"، إن مصر بدأت مبكرا في إجراءات مواجهة الفيروس المستجد، وهي حاليا فى المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس، مضيفا أن أماكن مستشفيات الحجر الصحي يتم اختيارها وفقا للتوزيع الجغرافي، ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة الوباء.وشدد على أن تطبيق قرار العزل الذاتي للعائدين من العمرة يأتي لمزيد من الحماية، لافتا إلى أن تفشي كورونا في بعض دول أوروبا بسبب ضعف نظام المتابعة والترصد.