«تنسيقية الأحزاب» تنشر فيديو تعريفي عن مبادرة البالطو الأبيض

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو تعريفى عن مبادرة البالطو الأبيض التى أطلقتها التنسيقية منذ أيام لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت التنسيقية، أنه في الوقت الذي تقف فيه مؤسسات الدولة المصرية صامدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، منطلقة من الإدراك الكامل للمسؤولية الوطنية، متسلحة بالاستيعاب الأمثل للتجربة العالمية في أهمية الاتساق بين القرارات واللحظة المناسبة، ومستهدفة حماية المواطن من ذلك الخطر الداهم، وعدم إدخار أي جهد لتقليل الأعباء الواقعة عليه.في السياق ذاته يدرك المجتمع المصري بكياناته وأفراده مسؤوليته الوطنية تجاه وطنه الحبيب، بالتكاتف والتكافل المجتمعي، لنعبر جميعا بوطننا من منعطف هذه الأزمة العالمية بأقل كلفة.