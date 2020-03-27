محافظ الغربية: السلع متوفرة فى الأسواق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها الطبيعية، مشيرًا إلى توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار.وقال محافظ الغربية، إن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن، موضحًا أنه يكفي لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب على السلع، مؤكدًا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.