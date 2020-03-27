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توك شو

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:01 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن سبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر رغم قلة الإصابات؛ حيث وصل عدد الوفيات اليوم 6 حالات رغم أن عدد الإصابات الجديدة 41 حالة فقط.

وقالت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن 11 حالة من إجمالي الـ30 وفاة، توفوا قبل الوصول لمستشفى العزل، بعضهم كانوا في مستشفيات خاصة لم يتم تشخيصهم، وبعضهم جاءوا لمستشفيات الحميات في مرحلة متأخرة وتوفوا قبل ظهور نتيجة الاختبار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة. 

 شاهد وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات اليوم


وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنها 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

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