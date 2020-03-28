«ذعر كورونا».. نجوم هوليود يهاجمون ترامب: أنت السبب

انقلب المشهد في الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، فباتت أمريكا في المركز الأول من حيث أعداد الإصابات بالوباء العالمي كورونا، وانتقد العديد من نجوم هوليود تصرفات ترامب وتصريحاته وطريقة تعامله مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وبينما يواجه الملايين حول العالم خطر تفشي فيروس كورونا ويحث رؤساء مختلف الدول شعوبهم على التزام البقاء في المنزل واتباع إجراءات الوقاية وغيره؛ إلا أنه وسط ما يتلقاه الكثيرين من الرؤساء من إشادة على جهودهم لتخطي الأزمة، واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا شديد اللهجة، حسبما أفادت صحيفة الإندبندت البريطانية، وهاجم كثير من نجوم العالم ترامب بسبب كورونا ومنهم:-- ديبرا ميسينجلجأت الممثلة الأمريكية الشهيرة ديبرا ميسينج إلى شن هجوم حاد على ترامب بسبب تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد وتعريض شعبه للخطر، وذلك حسبما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وشنت النجمة هجومها عبر "تويتر"، وشاركت مقطع فيديو يتضمن مقولات ترامب بشأن الفيروس وتقليله مما يشكله من تهديد مميت وصفه الأزمة بالـ"خدعة"، وبدأت هجومها بالرئيس الكاذب.- كريس إيفانزانتقد نجم هوليود كريس إيفانز الرئيس دونالد ترامب بسبب طريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكذلك سلوكه وتصريحاته في مؤتمر صحفي عقده ترامب مؤخرًا.وغرد نجم فيلم "كابتن أمريكا" على حسابه الشخصي "تويتر"، موجها انتقادات لاذعة للرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية ترامب.- روبرت دي نيروعاود الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، مهاجمة رئيس بلاده دونالد ترامب بشدة، واصفًا إياه بأنه طفل أبله، وغبي، وأحمق ومخادع سخيف.واتهم "دي نيرو" ترامب، في كلمة ألقاها في حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، بأنه يفرض قيودًا على حرية الصحافة الأمريكية وإخفاء معلومات عن كورونا، وأنه يسخر من الفيروس ولا يبالي بحياة مواطنيه، وذلك من خلال فيديو نقلته محطة "سي إن إن" الإخبارية، وتداولته وكالات أنباء.- ريدلي سكوتقال المخرج الإنجليزي ريدلي سكوت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبب في تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن ترامب بمثابة السبب الرئيسي لتفشي الفيروس، كما وصفه بمغفل، وذلك وفقا لتقرير لصحيفة إندبندت البريطانية.